Меркель назвала нарушением международного права спецоперацию на Украине

Специальная военная операция России на Украине знаменует собой поворотный момент в истории Европы со времен окончания холодной войны. Об этом сообщила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в комментарии агентству DPA.
Она назвала эту операцию «вопиющим нарушением международного права», которому нет оправдания.

«Я осуждаю это самым серьезным образом», — заявила Меркель.

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Политик добавила, что следит за развитием ситуации на Украине «с величайшим беспокойством и сочувствием».

Российский лидер Владимир Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали, заявил политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаАнгела Меркель
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