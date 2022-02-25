Меркель назвала нарушением международного права спецоперацию на Украине
Специальная военная операция России на Украине знаменует собой поворотный момент в истории Европы со времен окончания холодной войны. Об этом сообщила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в комментарии агентству DPA.
Она назвала эту операцию «вопиющим нарушением международного права», которому нет оправдания.
«Я осуждаю это самым серьезным образом», — заявила Меркель.
Политик добавила, что следит за развитием ситуации на Украине «с величайшим беспокойством и сочувствием».
Российский лидер Владимир Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали, заявил политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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