Песков рассказал о шансах на встречу «четверки» в свете событий на Донбассе

Саммит в «нормандском формате» в случае, если разведение сил в Донбассе не произойдет, будет зависеть от решения лидеров стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что не последним по значимости будет решение главы государства Владимира Путина. Вместе с тем пресс-секретарь призвал дождаться итогов, чтобы понять, будет ли успешным разведение сил, отмечает «Свободная пресса».

Ранее в Луганской Народной Республике заявили о срыве разведения войск в районе поселка Золотое. Оно было назначено на полдень 9 октября.

Незадолго до этого стало известно, что радикальная организация «Правый сектор» (запрещена в РФ) продолжит воевать на территории Донбасса, несмотря на запланированный отвод украинских войск. Об этом сообщил в эфире НСН пресс-секретарь «Правого сектора» Артём Скоропадский.

