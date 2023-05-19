Британия ввела санкции против 86 связанных с Россией компаний и физлиц
Великобритания расширила санкции в отношении России, в черный список добавили 86 организаций и физлиц, связанных с Москвой. Об этом сообщает МИД Британии.
В частности, ограничения касаются связанных с госкорпорацией «Росатом» компаний, которые производят современные материалы и технологии. Кроме того, Лондон вводит санкции против восьми предприятий, связанных с производством металлов в РФ, пишет Ura.ru.
Известно, что Британия добавила в черный список пять членов совета директоров компании «Транснефть», 13 членов совета директоров «Газпромнефти», президента концерна «Калашников» Алана Лушникова и генерального директора компании Владимира Лепина. Кроме того, под санкции Лондона попал гендиректор компании по эксплуатации Запорожской атомной электростанции Олег Романенко.
Ранее США анонсировали новый пакет ограничений против РФ, санкции коснутся около 300 компаний, судов, самолетов и лиц, пишет «Свободная пресса».
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