Мэр Ялты уволил поддержавшего протесты в Белоруссии заместителя
Замглавы городской администрации Ялты Михаила Загорцева уволили из-за высказываний, «несовместимых с занимаемой должностью», заявил РИА Новости мэр города Иван Имгрунт.
Ранее Загорцев призвал россиян не вмешиваться в дела Белоруссии, а также поддержал протесты в республике. Кроме того, чиновник призвал власти Белоруссии перейти на сторону народа. Примечательно, что он записал такое видеообращение еще до назначения на должность замглавы администрации.
Мэр города отметил, что не знал об этой записи, поэтому взял Загорцева на работу.
Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила себя единственным избранным лидером народа. Она заявила, что протесты в республике могут длиться недели, месяцы и даже годы, если этого будет требовать ситуация.
Ранее она в интервью РБК призвала не рассматривать ее как нового президента страны. Тихановская напомнила, что ее предвыборная программа включала главный пункт - проведение повторных выборов, на которых и должен быть избран новый глава государства.
«Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным», - отметила она.
После оглашения итогов выборов в Белоруссии Москва признала Лукашенко избранным президентом. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия приветствует желание белорусской оппозиции развивать двусторонние отношения, однако отмечает отсутствие единой позиции в этом вопросе.
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