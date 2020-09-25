Мэр Ялты уволил поддержавшего протесты в Белоруссии заместителя

Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила себя единственным избранным лидером народа. Она заявила, что протесты в республике могут длиться недели, месяцы и даже годы, если этого будет требовать ситуация.

Ранее она в интервью РБК призвала не рассматривать ее как нового президента страны. Тихановская напомнила, что ее предвыборная программа включала главный пункт - проведение повторных выборов, на которых и должен быть избран новый глава государства.

«Я уверена, что это будет очень сильный лидер, с которым господин Путин нашел бы, о чем договориться, и разговаривал бы с ним, как с равным», - отметила она.

После оглашения итогов выборов в Белоруссии Москва признала Лукашенко избранным президентом. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия приветствует желание белорусской оппозиции развивать двусторонние отношения, однако отмечает отсутствие единой позиции в этом вопросе.

