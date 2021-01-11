Мэр Якутска заявила, что уходит в отставку
Глава Якутска Сардана Авксентьева заявила, что покидает свой пост.
«Сегодня, 11 января я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий», — написала она в своем Instagram. По словам Авксентьевой, родные серьезно беспокоились за состояние ее здоровья из-за стрессов. Как отметила политик, она ложится в больницу, скоро ей предстоит операция.
Ранее Авксентьева в личном блоге заявила, что власти продадут здание мэрии для экономии бюджетных средств. Чиновники планируют переехать в новое недорогое помещение, а также в перспективе отказаться от служебного транспорта в пользу такси.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире с НСН позитивно оценил планы мэрии Якутска.
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