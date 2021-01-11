Мэр Якутска заявила, что уходит в отставку

Глава Якутска Сардана Авксентьева заявила, что покидает свой пост.

«Сегодня, 11 января я внесу в Якутскую городскую думу заявление о сложении полномочий», — написала она в своем Instagram. По словам Авксентьевой, родные серьезно беспокоились за состояние ее здоровья из-за стрессов. Как отметила политик, она ложится в больницу, скоро ей предстоит операция.