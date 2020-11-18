Белая ворона, которая знает, что делает. Зачем главе Якутска продавать здание мэрии
Руководитель «Политической экспертной группы» в эфире НСН объяснил, почему Авксентьевой важно процедуру провести открыто.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева в личном блоге заявила, что власти продадут здание мэрии для экономии бюджетных средств. Чиновники планируют переехать в новое недорогое помещение, а также в перспективе отказаться от служебного транспорта в пользу такси.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире с НСН позитивно оценил планы мэрии Якутска.
«Я думаю, Авксентьева прекрасно знает, что она делает. Недавно был запущен слух, что она якобы собирается уйти по состоянию здоровья. Она эти слухи опровергала. Жители города ее уважают и любят. Она человек весьма разумный и взвешенный, если что-то делает, значит, взвесила все "за" и "против"», — заметил Калачёв.
Открытым пока остается вопрос, что Авксентьева предложит в качестве альтернативы старому месту работы мэрии. Калачёв указал, что процедуру важно провести открыто.
«Чтобы не подозревали в том, что якобы по дешёвке перед уходом она кому-то что-то сплавила. Тем более, что в её ситуации это грозит серьёзными личными проблемами. Вступаться за неё желающих будет немного — я имею ввиду сильных мира сего. Потому что она как бы белая ворона», — объяснил собеседник НСН.
Что касается такси, он также поддержал эту инициативу. И добавил, что власти Якутска не первооткрыватели в этом вопросе. Практика отказа от машин для чиновников распространена и в других регионах, так как стоимость содержания транспорта высока — такси дешевле.
«Кому-то это может показаться слишком радикальным. И её обязательно обвинят в популизме, потому что другие не захотят брать пример. Я думаю, избавление от избыточного и ненужного — это совершенно нормально, поиск новых источников — тоже нормально», — подытожил Калачёв.
По его мнению, главное в ситуации с якутскими властями — «публичить экономические расклады», объяснить жителям, какие выгоды сулит смена здания и куда пойдут вырученные средства.
Ранее мэр Якутска уволила главу управления делами администрации за устроенный им банкет за миллион рублей.
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