Белая ворона, которая знает, что делает. Зачем главе Якутска продавать здание мэрии

Открытым пока остается вопрос, что Авксентьева предложит в качестве альтернативы старому месту работы мэрии. Калачёв указал, что процедуру важно провести открыто.



«Чтобы не подозревали в том, что якобы по дешёвке перед уходом она кому-то что-то сплавила. Тем более, что в её ситуации это грозит серьёзными личными проблемами. Вступаться за неё желающих будет немного — я имею ввиду сильных мира сего. Потому что она как бы белая ворона», — объяснил собеседник НСН.



Что касается такси, он также поддержал эту инициативу. И добавил, что власти Якутска не первооткрыватели в этом вопросе. Практика отказа от машин для чиновников распространена и в других регионах, так как стоимость содержания транспорта высока — такси дешевле.



«Кому-то это может показаться слишком радикальным. И её обязательно обвинят в популизме, потому что другие не захотят брать пример. Я думаю, избавление от избыточного и ненужного — это совершенно нормально, поиск новых источников — тоже нормально», — подытожил Калачёв.



По его мнению, главное в ситуации с якутскими властями — «публичить экономические расклады», объяснить жителям, какие выгоды сулит смена здания и куда пойдут вырученные средства.

Ранее мэр Якутска уволила главу управления делами администрации за устроенный им банкет за миллион рублей.

