Мэр: В Одессе прогремели взрывы

В Одесе прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Геннадий Труханов.

По данным источника, после взрывов над Одессой поднялся дым.

СМИ: В Черноморске в Одесской области прогремел взрыв

Позже политик вновь сообщил об еще одном взрыве. При этом, по данным издания «Страна», взрыв также прогремел в портовом городе Южный, расположенном примерно в 35 км от Одессы.

В Одесской области объявили воздушную тревогу.

Ранее подполье заявило о ликвидации 18 иностранных наемников под Одессой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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