Мэр: В Одессе прогремели взрывы
6 июля 202412:52
В Одесе прогремели взрывы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Геннадий Труханов.
По данным источника, после взрывов над Одессой поднялся дым.
Позже политик вновь сообщил об еще одном взрыве. При этом, по данным издания «Страна», взрыв также прогремел в портовом городе Южный, расположенном примерно в 35 км от Одессы.
В Одесской области объявили воздушную тревогу.
Ранее подполье заявило о ликвидации 18 иностранных наемников под Одессой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru