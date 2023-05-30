Мэр Тбилиси объяснил нежелание Грузии действовать в интересах Евросоюза

Такое заявление Каладзе сделал, отвечая на вопросы журналистов о нежелании Тбилиси прислушиваться к Евросоюзу. Он напомнил, что Грузия — суверенное государство, стремящееся в Европу и к европейской государственности.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией — естественный процесс, часть торгово-экономических отношений между соседствующими странами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

