Мэр Тбилиси объяснил нежелание Грузии действовать в интересах Евросоюза

Грузия будет следовать своим интересам до вступления в Евросоюз. Об этом заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе, сообщило агентство РИА Новости.

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Такое заявление Каладзе сделал, отвечая на вопросы журналистов о нежелании Тбилиси прислушиваться к Евросоюзу. Он напомнил, что Грузия — суверенное государство, стремящееся в Европу и к европейской государственности.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией — естественный процесс, часть торгово-экономических отношений между соседствующими странами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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