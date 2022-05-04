Мэр Таллина призвал русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая

По словам Кылварта, у памятника «Бронзовый солдат» в Таллине люди должны возложить цветы и «гордо пройти мимо любых провокаций».

Ранее глава Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каасик сообщил, что полиция Эстонии накануне 9 мая усилит контроль за соцсетями и планирует принять меры по недопущению автопробегов в поддержку действий России на Украине.

