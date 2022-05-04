Мэр Таллина призвал русскоязычных жителей не поддаваться на провокации 9 мая
Мэр Таллина Михаил Кылварт призвал русскоязычных жителей достойно встретить 9 мая, не поддаваясь на возможные провокации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
По словам Кылварта, у памятника «Бронзовый солдат» в Таллине люди должны возложить цветы и «гордо пройти мимо любых провокаций».
Ранее глава Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каасик сообщил, что полиция Эстонии накануне 9 мая усилит контроль за соцсетями и планирует принять меры по недопущению автопробегов в поддержку действий России на Украине.
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