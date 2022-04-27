В Эстонии накануне 9 мая усилят контроль за соцсетями и военной символикой

Глава Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каасик сообщил, что накануне 9 мая в республике будет усилен контроль за соцсетями, а также за демонстрацией запрещённой военной символики СССР и РФ. Его слова в среду приводит портал ERR.

Как отмечается, глава префектуры рассказал, что будут приняты меры по недопущению автопробегов в поддержку действий России на Украине.

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«Говоря о 9 мая... будем следить за тем, что происходит в социальных сетях, а кроме того, станем следить за дорожным движением. Например, мы не допустим автопробегов, поддерживающих деятельность Путина», — заявил Каасик.

Вместе с тем, по его словам, не запрещается поминать погибших, разрешено приносить цветы на кладбище, но военная символика и «враждебные речи» в Эстонии не допускаются.

Ранее Литва запретила георгиевскую ленточку и использование символов Z и V.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиБезопасность9 МаяЭстония
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