В Эстонии накануне 9 мая усилят контроль за соцсетями и военной символикой

Глава Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каасик сообщил, что накануне 9 мая в республике будет усилен контроль за соцсетями, а также за демонстрацией запрещённой военной символики СССР и РФ. Его слова в среду приводит портал ERR.

Как отмечается, глава префектуры рассказал, что будут приняты меры по недопущению автопробегов в поддержку действий России на Украине.