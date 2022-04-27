В Эстонии накануне 9 мая усилят контроль за соцсетями и военной символикой
Глава Пыхьяской префектуры полиции Йоозеп Каасик сообщил, что накануне 9 мая в республике будет усилен контроль за соцсетями, а также за демонстрацией запрещённой военной символики СССР и РФ. Его слова в среду приводит портал ERR.
Как отмечается, глава префектуры рассказал, что будут приняты меры по недопущению автопробегов в поддержку действий России на Украине.
«Говоря о 9 мая... будем следить за тем, что происходит в социальных сетях, а кроме того, станем следить за дорожным движением. Например, мы не допустим автопробегов, поддерживающих деятельность Путина», — заявил Каасик.
Вместе с тем, по его словам, не запрещается поминать погибших, разрешено приносить цветы на кладбище, но военная символика и «враждебные речи» в Эстонии не допускаются.
Ранее Литва запретила георгиевскую ленточку и использование символов Z и V.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 705 / сут.
Умерли
375 тыс.+163 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 477 / сут.
- В Эстонии накануне 9 мая усилят контроль за соцсетями и военной символикой
- Роковые макароны: Школьницы в Петербурге едва не отравились на уроке труда
- Приднестровье отменило акцию «Бессмертный полк» вслед за парадом 9 мая
- Суд в Москве арестовал депутата Горинова по делу о дискредитации армии РФ
- Финляндия не будет платить за российский газ в рублях
- Путин призвал парламентариев не давать обещаний, которые не выполняются
- Швейцария запретила импорт российского угля и икры
- Госдеп: Вашингтон продолжит работу с Москвой по обмену заключёнными
- На Украине завели дело против Володина и депутатов Госдумы
- Канады ввела санкции против представителей руководства ДНР и ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru