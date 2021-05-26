Рада: Зеленский готовится к партизанской войне
Предложенные украинским лидером Владимиром Зеленским законопроекты «Об основах национального сопротивления» и об увеличении численности ВСУ могут означать подготовку граждан к ведению партизанской войны, написал на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.
«Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности — бесплатное лечение. Члены сопротивления должны отражать информационную агрессию, быть патриотами и противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп», — считает депутат.
Днем ранее стало известно, что Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта. Один касается основ национального сопротивления, второй – увеличения численности Вооруженных сил страны (ВСУ).
Сейчас численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, украинский лидер предложил увеличить ее до 261 тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+8 406 / сут.
Умерли
119 тыс.+319 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+6 450 / сут.
- Рада: Зеленский готовится к партизанской войне
- При столкновении российского и японского судов погибли трое
- В Белом доме рассказали о подготовке США к вторжению НЛО
- Россиян предупредили о сильных магнитных бурях
- РЖД: для модернизации БАМа потребуются до 600 заключенных
- Рогозин предложил главе NASA приехать на переговоры в Россию
- Осложнения от коронавируса приводят к тромбозу и нарушениям памяти
- Американский сенатор призвал Россию сказать спасибо за возможность достроить «СП-2»
- В Минтруде объяснили порядок выплаты новых пособий на детей
- В ВОЗ составили список из пяти самых полезных круп
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru