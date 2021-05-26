Рада: Зеленский готовится к партизанской войне

Предложенные украинским лидером Владимиром Зеленским законопроекты «Об основах национального сопротивления» и об увеличении численности ВСУ могут означать подготовку граждан к ведению партизанской войны, написал на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Зеленский предложил увеличить численность ВСУ на 11 тысяч человек

«Смысл в том, что всех будут готовить для ведения партизанской войны, в том числе и на оккупированных территориях. В случае инвалидности — бесплатное лечение. Члены сопротивления должны отражать информационную агрессию, быть патриотами и противодействовать деятельности диверсионно-разведывательных групп», — считает депутат.

Днем ранее стало известно, что Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта. Один касается основ национального сопротивления, второй – увеличения численности Вооруженных сил страны (ВСУ).

Сейчас численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, украинский лидер предложил увеличить ее до 261 тысяч человек.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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