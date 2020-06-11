Мэр столицы Ингушетии написал заявление на увольнение
Мэр Магаса (Ингушетия) Руслан Арсамаков подал в отставку после 7 месяцев на должности главы города. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Согласно источнику агентства, 11 июня является заключительным днем работы Арсамакова на посту мэра. Причина увольнения не уточняется.
В конце мая текущего года сообщалось, что Арсамаков с травмами был доставлен в больницу после автомобильной аварии. Отмечалось, что причиной ДТП стал наезд автомобиля на сооружение моста.
На должности мэра Магаса Арсамаков находился с ноября прошлого года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
502 тыс.+8 779 / сут.
Умерли
6 532+174 / сут.
Выздоровели
261 тыс.+8 367 / сут.
- В Краснодарском крае отменят пропускной режим с 12 июня
- Четверг в Москве стал самым жарким днем с июня 2019 года
- Пособия по безработице в России увеличены
- Мэр Москвы призвал продолжать трудиться на «удаленке»
- Собянин призвал россиян не ходить на парад Победы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru