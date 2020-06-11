Мэр столицы Ингушетии написал заявление на увольнение

Мэр Магаса (Ингушетия) Руслан Арсамаков подал в отставку после 7 месяцев на должности главы города. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Согласно источнику агентства, 11 июня является заключительным днем работы Арсамакова на посту мэра. Причина увольнения не уточняется.

В конце мая текущего года сообщалось, что Арсамаков с травмами был доставлен в больницу после автомобильной аварии. Отмечалось, что причиной ДТП стал наезд автомобиля на сооружение моста.

На должности мэра Магаса Арсамаков находился с ноября прошлого года.

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Фото: instagram.com/kalimatov_mm
ТЕГИ:УвольнениеИнгушетия
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