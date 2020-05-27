Мэр столицы Ингушетии госпитализирован с травмами после ДТП

Мэр Магаса Руслан Арсамаков с травмами доставлен в больницу после автомобильной аварии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Согласно данным агентства, авария произошла в ночь со вторника на среду. Состояние Арсамакова не уточняется. В настоящее время врачи оказывают ему необходимую медпомощь, пишет агентство.

По предварительным данным, причиной ДТП стал наезд автомобиля на сооружение моста. На месте происшествия обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ДПС.

Армасаков занимает должность мэра Магаса с ноября 2019 года.







