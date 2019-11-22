Бизнесу Ингушетии откроют портал поставщиков

26 ноября в Магасе ингушское республиканское отделение «Деловой России» совместно с департаментом Москвы по конкурентной политике проведет семинар-практикум «Осуществление закупок малого объема на ортале поставщиков», на котором местным предпринимателям продемонстрируют возможности портала. Модератором выступит председатель отделения «Деловой России» Юсуп Погоров.

Эксперты в области закупок Джамиля Мелесова и Магомед Ибрагимов расскажут участникам семинара об изменениях контрактного законодательства и о том, как начать работать с городским заказом с помощью портала поставщиков. На практическом занятии бизнесмены смогут закрепить полученные навыки.

Возможность работать с городским заказом не только на территории своего региона, но и далеко за его границами - одно из главных преимуществ портала поставщиков, подчеркнул глава столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев. Он отметил, что портал поставщиков – интернет-ресурс, созданный для автоматизации закупок малого объёма.

«Эта цифровая платформа уже успешно зарекомендовала себя в Москве, а сегодня с закупками через его функционал активно работают поставщики со всей страны. Благодаря партнерам из «Деловой России», с его функционалом смогут познакомиться предприниматели Ингушетии, которые уже работают на рынке закупок или еще только присматриваются к его возможностям. Прикладной характер работы позволит закрепить полученные знания, чтобы потом успешно использовать их в своей работе», - сказал Дёгтев.

Семинар для предпринимателей Магаса пройдет в большом конференц-зале гостиницы Артис-Плаза 26 ноября в 10.00.

Регистрация на мероприятие по ссылке: http://delo2delo.ru/magas

