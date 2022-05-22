Мэр Сочи: Лукашенко приехал в город для встречи с Путиным

«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», - отметил Копайгородский.

Встреча глав государств состоится 23 мая. По данным пресс-службы Кремля, в ходе встречи президенты намерены обсудить основные вопросы развития российско-белорусских отношений с учетом интеграции в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.

