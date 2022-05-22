Мэр Сочи: Лукашенко приехал в город для встречи с Путиным
Белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл в Сочи, чтобы встретиться здесь с президентом России Владимиром Путиным, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.
«Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных диалогов. В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», - отметил Копайгородский.
Встреча глав государств состоится 23 мая. По данным пресс-службы Кремля, в ходе встречи президенты намерены обсудить основные вопросы развития российско-белорусских отношений с учетом интеграции в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня.
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