Мэр Одессы призвал вести переговоры с Россией
Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Украине и России следует вести переговоры и искать компромиссы.
По его словам, это важно не только в политическом плане, ведь «на кону жизни миллионов людей».
«Я хотел бы возвращения украинских границ 1991 года, но делать это нужно шаг за шагом, искать компромиссы, избегая логики стенка на стенку», — отметил он.
Труханов также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, после начала спецоперации Вооружённых сил РФ в стране, принимал «в целом правильные» решения.
Ранее обозреватель Daily Mail Питер Хитченс заявил, что Великобритании и Украине необходимо пойти на компромисс с Россией, в противном случае им грозит непоправимый ущерб от затяжного конфликта, пишут «Известия».
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