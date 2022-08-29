Мэр Одессы призвал вести переговоры с Россией

По его словам, это важно не только в политическом плане, ведь «на кону жизни миллионов людей».

«Я хотел бы возвращения украинских границ 1991 года, но делать это нужно шаг за шагом, искать компромиссы, избегая логики стенка на стенку», — отметил он.

Труханов также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский, после начала спецоперации Вооружённых сил РФ в стране, принимал «в целом правильные» решения.

Ранее обозреватель Daily Mail Питер Хитченс заявил, что Великобритании и Украине необходимо пойти на компромисс с Россией, в противном случае им грозит непоправимый ущерб от затяжного конфликта, пишут «Известия».