Зампостпреда России при ООН пообещал уничтожать военные грузы в порту Одессы

По его словам, размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не будет способствовать реализации договоренностей по зерну.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении военного корабля и склада американских ракет Harpoon в порту Одессы.

При этом Одесса является одним из портов, откуда договорились вывозить украинское зерно.

