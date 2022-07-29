Зампостпреда России при ООН пообещал уничтожать военные грузы в порту Одессы

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия продолжит уничтожать военные грузы в порту Одессы.

"Мы будем продолжать уничтожать такие грузы и объекты, как это было сделано 23 июля, когда были уничтожены украинский военный корабль и склад поставленных США противокорабельных ракет Harpoon", - сказал Полянский на заседании Совбеза ООН.

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По его словам, размещение военных объектов и грузов в порту Одессы не будет способствовать реализации договоренностей по зерну.

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении военного корабля и склада американских ракет Harpoon в порту Одессы.

При этом Одесса является одним из портов, откуда договорились вывозить украинское зерно.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Зерно
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