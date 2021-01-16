Мэр Нью-Йорка обеспокоен дефицитом вакцины от коронавируса
Глава Нью-Йорка Билл де Блазио прогнозирует дефицит вакцины от COVID-19. Он сообщил в Twitter, что препарат закончится в городе на следующей неделе.
«У нас закончится вакцина на следующей неделе... поставки должны идти туда, где есть инфраструктура, чтобы передать вакцину людям», — цитирует де Блазио РБК.
По его словам, США обладает запасами вакцины, которые не использует, и призвал федеральные власти направить препарат от коронавируса в Нью-Йорк.
Напомним, американские власти в ходе масштабной вакцинации населения, которая началась 13 декабря, используют два препарата для профилактики COVID-19. В середине декабря в США началось использование вакцины от Pfizer и BioNTech, а позже американский регулятор одобрил использование препарата производства компании Moderna
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