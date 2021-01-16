Мэр Нью-Йорка обеспокоен дефицитом вакцины от коронавируса

«У нас закончится вакцина на следующей неделе... поставки должны идти туда, где есть инфраструктура, чтобы передать вакцину людям», — цитирует де Блазио РБК.

По его словам, США обладает запасами вакцины, которые не использует, и призвал федеральные власти направить препарат от коронавируса в Нью-Йорк.

Напомним, американские власти в ходе масштабной вакцинации населения, которая началась 13 декабря, используют два препарата для профилактики COVID-19. В середине декабря в США началось использование вакцины от Pfizer и BioNTech, а позже американский регулятор одобрил использование препарата производства компании Moderna

