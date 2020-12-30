Байден намерен ускорить вакцинацию с помощью закона военного времени

Закон о военном производстве может обязать частные организации поддерживать усилия руководства страны по противодействии COVID-19. Байден заявил об этом на выступлении в штате Делавэр.

Закон о военном производстве действует в США с 1950 года. Он позволяет правительству Штатов в экстренных ситуациях призывать частные компании работать на государство. Ранее в начале пандемии закон уже использовал Дональд Трамп.