Байден намерен ускорить вакцинацию с помощью закона военного времени
Избранный президент США Джо Байден заявил, что применит закон военного времени о мобилизации производства, чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.
Закон о военном производстве может обязать частные организации поддерживать усилия руководства страны по противодействии COVID-19. Байден заявил об этом на выступлении в штате Делавэр.
Закон о военном производстве действует в США с 1950 года. Он позволяет правительству Штатов в экстренных ситуациях призывать частные компании работать на государство. Ранее в начале пандемии закон уже использовал Дональд Трамп.
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