Байден намерен ускорить вакцинацию с помощью закона военного времени

Избранный президент США Джо Байден заявил, что применит закон военного времени о мобилизации производства, чтобы ускорить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Немцы готовы: Когда заработает «Северный поток-2»

Закон о военном производстве может обязать частные организации поддерживать усилия руководства страны по противодействии COVID-19. Байден заявил об этом на выступлении в штате Делавэр.

Закон о военном производстве действует в США с 1950 года. Он позволяет правительству Штатов в экстренных ситуациях призывать частные компании работать на государство. Ранее в начале пандемии закон уже использовал Дональд Трамп.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры