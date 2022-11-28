Мэр Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку
Мэр Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку, сообщает ТАСС.
Выступая на внеочередной сессии городского собрания депутатов он пояснил, что принял решение оставить свой пост «для того, чтобы развивался город».
«Я предлагаю, уважаемые депутаты, рассмотреть вопрос сложения моих полномочий... как мэра Махачкалы в связи с тем, что меня ждёт другая работа», — добавил Дадаев.
Ранее заявление об отставке в связи с переходом на другую работу подал мэр Белгорода Антон Иванов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- Пушилин заявил, что Артемовск близок к окружению
- В Киеве сообщили, что 55% абонентов находятся в режиме аварийных отключений
- Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине
- Исследование: Новогодний стол обойдется россиянам на 20% дороже
- Китайские заводы начали останавливать производство из-за коронавируса
- Мэр Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку
- Медведев предрек скорый «развод» США с Евросоюзом
- СМИ назвали нового претендента на роль Джеймса Бонда
- Норвегия выделит два миллиарда крон на закупку газа для Украины
- Сербия и Камерун сыграли вничью в матче ЧМ-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru