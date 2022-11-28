Мэр Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку

Выступая на внеочередной сессии городского собрания депутатов он пояснил, что принял решение оставить свой пост «для того, чтобы развивался город».

«Я предлагаю, уважаемые депутаты, рассмотреть вопрос сложения моих полномочий... как мэра Махачкалы в связи с тем, что меня ждёт другая работа», — добавил Дадаев.

Ранее заявление об отставке в связи с переходом на другую работу подал мэр Белгорода Антон Иванов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

