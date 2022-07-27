Проработавший менее года мэр Феодосии подал в отставку
Глава администрации Феодосии Андрей Лебедев подал в отставку, градоначальник не справился с поставленными задачами. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, Лебедев по его рекомендации написал заявление об увольнении по собственному желанию.
«Руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными», — подчеркнул Аксенов.
Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре прошлого года. В июне Аксенов раскритиковал городские власти за накопившиеся проблемы, в том числе в сфере благоустройства, и пригрозил инициировать отставку руководства Феодосии, если системные вопросы не решат в короткие сроки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+9 027 / сут.
Умерли
382 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 115 / сут.
- В Кремле обвинили молдавские власти в насаждении антироссийской повестки
- Минобороны: Российские военные уничтожили более 100 ракет к РСЗО HIMARS
- Эксперт назвал вакансии с максимальным количеством собеседований
- Логотип Wildberries появится на форме футболистов «Спартака»
- Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Коми
- Из Сочи запустят прямые авиарейсы в Иорданию
- СМИ: дефицит газа в ФРГ может привести к перебоям с туалетной бумагой
- Группа Little Big отменила тур по России
- Проработавший менее года мэр Феодосии подал в отставку
- В ЛНР предупредили об укреплении позиций ВСУ в Артемовске и Соледаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru