Проработавший менее года мэр Феодосии подал в отставку

Глава администрации Феодосии Андрей Лебедев подал в отставку, градоначальник не справился с поставленными задачами. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

В Феодосии пообещали решить проблему чистоты улиц

По словам главы республики, Лебедев по его рекомендации написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными», — подчеркнул Аксенов.

Андрей Лебедев возглавил администрацию Феодосии в декабре прошлого года. В июне Аксенов раскритиковал городские власти за накопившиеся проблемы, в том числе в сфере благоустройства, и пригрозил инициировать отставку руководства Феодосии, если системные вопросы не решат в короткие сроки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаФеодосияСергей АксеновКрым
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