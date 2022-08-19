В ЛДПР поддержали жалобы КПРФ на «засилье» «Единой России» в СМИ

Накануне, 18 августа, депутаты Госдумы от КПРФ на встрече с избирателями пожаловались на засилье «Единой России» в СМИ и заявили, что их деятельности уделяется гораздо меньше эфирного времени, чем есть у партии власти. Борис Чернышов отметил, что проблема пока никак не решается.

«Есть рабочая группа в ЦИК, которая оценивает доступ к СМИ. Ориентируется она на холдинг ВГТРК, потому что там считается равенство участия в эфирном времени парламентских партий. Безусловно, по ряду других СМИ мы чувствуем, что и ЛДПР, и КПРФ, и другим партиям уделяется меньшее количество эфирного времени. Мы видим, какое количество эфирного времени выделяется на представителей «Единой России», как они появляются на различного рода передачах. Нужно пересматривать подходы и, прежде всего, законодательство, которое будет гарантировать более равный доступ к СМИ представителей парламентской оппозиции», - сказал Чернышов.

Со своей стороны, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов в беседе с «Радиоточкой НСН» напомнил, что в свое время бывший глава фракции Владимир Жириновский не раз поднимал проблему неравного доступа к СМИ среди партий.