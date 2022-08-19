В ЛДПР поддержали жалобы КПРФ на «засилье» «Единой России» в СМИ
Группа в ЦИК, которая оценивает доступ к СМИ, ориентируется лишь на холдинг ВГТРК, отметил в эфире НСН депутат Борис Чернышов.
Представителям российской парламентской оппозиции в СМИ уделяется гораздо меньше эфирного времени, чем для правящей партии, необходимо пересматривать подходы и законодательство для решения проблемы, сказал заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне, 18 августа, депутаты Госдумы от КПРФ на встрече с избирателями пожаловались на засилье «Единой России» в СМИ и заявили, что их деятельности уделяется гораздо меньше эфирного времени, чем есть у партии власти. Борис Чернышов отметил, что проблема пока никак не решается.
«Есть рабочая группа в ЦИК, которая оценивает доступ к СМИ. Ориентируется она на холдинг ВГТРК, потому что там считается равенство участия в эфирном времени парламентских партий. Безусловно, по ряду других СМИ мы чувствуем, что и ЛДПР, и КПРФ, и другим партиям уделяется меньшее количество эфирного времени. Мы видим, какое количество эфирного времени выделяется на представителей «Единой России», как они появляются на различного рода передачах. Нужно пересматривать подходы и, прежде всего, законодательство, которое будет гарантировать более равный доступ к СМИ представителей парламентской оппозиции», - сказал Чернышов.
Со своей стороны, депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов в беседе с «Радиоточкой НСН» напомнил, что в свое время бывший глава фракции Владимир Жириновский не раз поднимал проблему неравного доступа к СМИ среди партий.
«Такая жалоба справедлива. Владимир Вольфович направлял все время письма, касательно того, что, к сожалению, не всегда те или иные сюжеты отражают действительность и равность доступа политических партий к СМИ. Комиссия в ЦИК должна работать нормально. Должно быть видно, что столько-то часов показывали ЛДПР, столько-то «Единую Россию», а столько-то КПРФ», - сказал Власов.
Депутат также отметил, что россияне должны знать о всех действиях и делах оппозиционных партий.
«Люди должны знать, что делают оппозиционные партии. Люди дали свой вотум доверия на то, чтобы мы представляли их интересы. Многие партии сейчас работают на территориях ЛНР и ДНР. Наши СМИ должны показывать, что делают оппозиционные партии. У нас не всегда только митинги, акции и протесты», - резюмировал Власов.
Так, в четверг, 18 августа, коммунисты заявили о намерении направить письма по проблеме равного доступа к СМИ в администрацию президента, правительство и на телеканалы.
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