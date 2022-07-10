В ЛДПР предложили переименовать президента в правителя

В ЛДПР заявили, что в России следует заменить термин «президент» на определение «правитель», пока иностранное понятие «не укоренилось окончательно». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу либерал-демократической партии страны.

Госдума хочет запретить вывески на английском

В партии отметили, что определение «президент» первыми стали использовать Соединенные Штаты в конце 18 века, а затем термин начали использовать и в других странах.

«В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить», — написали в ЛДПР.

По мнению авторов инициативы, «глава государства» или «правитель» более близко россиянам, отмечает RT.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предлагали ввести штрафы за неоправданное использование иностранных слов в случаях публичного распространения информации.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентПрезидент РФЛДПР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры