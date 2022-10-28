«Мельница Путина»: В России объяснили реакцию Запада на «валдайскую речь»

Российские политологи, опрошенные НСН, не согласились с мнением американских СМИ, что речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» якобы была нацелена на усиление раскола в западном обществе.

По мнению Washington Post, речь президента РФ была адресована консерваторам за пределами России. New York Times пишет, что Путин решил сыграть на политических разногласиях на Западе и привлечь на свою сторону консервативную аудиторию.