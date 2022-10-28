«Мельница Путина»: В России объяснили реакцию Запада на «валдайскую речь»
Западные СМИ используют речь Путина в предвыборной борьбе, сказал в эфире НСН Евгений Минченко, а Константин Блохин предположил, что из нее «вырежут фразочки» и переврут.
Российские политологи, опрошенные НСН, не согласились с мнением американских СМИ, что речь Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» якобы была нацелена на усиление раскола в западном обществе.
По мнению Washington Post, речь президента РФ была адресована консерваторам за пределами России. New York Times пишет, что Путин решил сыграть на политических разногласиях на Западе и привлечь на свою сторону консервативную аудиторию.
«Западные СМИ работают на решение конкретных внутриполитических задач. К примеру, 8 ноября в США будут промежуточные выборы в Конгресс. В данном случае, действующей власти, демократам очень легко говорить: "Вот, нас хотят расколоть, не голосуйте за республиканцев, потому что тем самым вы льете воду на мельницу Путина"», - сказал политолог Евгений Минченко в интервью НСН.
По его мнению, после выступления Путина никто не побежит «свергать свои правительства».
«Редко бывает, когда выступление кого-то к чему-то побуждает и имеет глобальные последствия. Позиция Путина для Запада не нова, она повторяется с некоторыми нюансами. Эту линию Путин продвигает на протяжении многих лет, поэтому нельзя сказать, что у его речи было какое-то судьбоносное содержание и люди сразу кинутся свергать правительства. Нет, это не так», - пояснил политолог.
При этом Минченко объяснил «прагматичную цель» речи президента России.
«Основной посыл был не на Запад, а к тем странам, которые не входят в "золотой миллиард". Путин попытался предстать лидером нового "движения неприсоединения", а насчет Запада он высказался достаточно скептически: всем рулят американцы, но у них явно не хватает логики и адекватности в принимаемых решениях, а европейцы несамостоятельны. Прагматическая задача очень простая – влияние на голосование в Совете безопасности ООН при тех или иных проблемных резолюциях», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН предположил, что западные СМИ переврут речь Путина, и она не побудит простых людей к радикальным действиям.
«Я не думаю, что эту речь смотрели простые американцы, а если и смотрели, то, возможно, им будут преподносить вырванные из контекста фразы, как преподносят во всем мире, что Россия якобы готова использовать ядерное оружие. Но Путин не сказал о ядерном оружии, он сказал, что Россия будет использовать весь арсенал своих средств по защите. Там вообще слова "ядерное" не было, а все начали выдумывать, что он грозит ядерным оружием. Думаю, что не побудит, а скорее всего, вырежут такие фразочки и будут в нужном русле это интерпретировать», - сказал Блохин.
В ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября Путин привел высказывания сразу нескольких философов, отметив, что Россия не бросает вызов элитам Запада и не собирается «становиться каким-то новым гегемоном».
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