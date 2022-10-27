Песков: речь Путина на Валдае войдет в десятку золотых выступлений президента

Песков назвал речь Путина мировоззренческой и прикладной. По его словам, выступление российского лидера несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать».

Мероприятие на этот раз прошло не в Сочи, а в Подмосковье, речь президента продлилась более трех часов.

