Песков: речь Путина на Валдае войдет в десятку золотых выступлений президента

Речь Владимира Путина на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» войдёт в десятку золотых выступлений президента. Такое мнение высказал представитель президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Песков назвал речь Путина мировоззренческой и прикладной. По его словам, выступление российского лидера несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать».

Мероприятие на этот раз прошло не в Сочи, а в Подмосковье, речь президента продлилась более трех часов.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий Песков
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