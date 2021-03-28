Мельниченко отправил в отставку правительство Пензенской области

Главам региональных ведомств врио губернатора поручил исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства.

Накануне экс-сенатор Олег Мельниченко официально был представлен в регионе в качестве врио губернатора вместо отправленного в отставку в связи с утратой доверия Ивана Белозерцева, который оказался замешан в коррупционном скандале и был арестован.

Напомним, Басманный суд Москвы 22 марта арестовал на два месяца Белозерцева и нескольких фигурантов коррупционного дела.

Досрочные выборы нового губернатора назначены на единый день голосования, 19 сентября 2021 года.

