Мельниченко отправил в отставку правительство Пензенской области
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Пензенской области Олег Мельниченко распустил действующее правительство региона. Постановление об отставке опубликовано на сайте областного кабмина.
Главам региональных ведомств врио губернатора поручил исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства.
Накануне экс-сенатор Олег Мельниченко официально был представлен в регионе в качестве врио губернатора вместо отправленного в отставку в связи с утратой доверия Ивана Белозерцева, который оказался замешан в коррупционном скандале и был арестован.
Напомним, Басманный суд Москвы 22 марта арестовал на два месяца Белозерцева и нескольких фигурантов коррупционного дела.
Досрочные выборы нового губернатора назначены на единый день голосования, 19 сентября 2021 года.
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