Мельниченко в числе приоритетных задач пензенского правительства назвал борьбу с коронавирусом
Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко назвал борьбу с коронавирусом в регионе в числе своих главных задач в новой должности.
«Считаю, что владею, понимаю ситуацию в регионе такой, какая она есть… Что касается оперативных задач, первая и основная задача, которая на сегодняшний день стоит перед нами, - это, безусловно, работа по предотвращению распространения COVID-19… Мы должны обеспечить население качественной медицинской помощью, необходимым объемом медицинских средств, мы должны понимать, что инфекция никуда не делась, она рядом и в любой момент ситуация может поменяться в худшую сторону», - цитирует Мельниченко РИА Новости.
Выступая перед представителями органов власти, бывший сенатор обратил внимание на необходимость организовать вакцинацию населения региона.
«Мы должны понимать, что у нас около 25 тысяч человек стоит в очереди на вакцинацию. Это серьезная работа», - добавил он.
Также Мельниченко намерен сосредоточить внимание органов власти региона на подготовке к весеннему паводку, посевным работам и летнему пожароопасному периоду.
Ранее в субботу стало известно, что Мельниченко представлен в качестве врио губернатора Пензенской области. Официальную церемонию в региональном заксобрании провел полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.
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