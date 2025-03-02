Меликов: В Дагестане объявили угрозу атаки БПЛА

В связи с объявленной угрозой политик призвал жителей республики соблюдать меры безопасности и избегать открытых участков. Он также посоветовал населению Дагестана сохранять спокойствие и не верить слухам, а получать информацию лишь из официальных источников.

Позже режим беспилотной опасности был отменен. По словам Меликова, оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Удомле в Тверской области фрагменты БПЛА попали в окно квартиры жилого дома.