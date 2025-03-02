Меликов: В Дагестане объявили угрозу атаки БПЛА

В Дагестане объявили режим воздушной угрозы из-за беспилотников, которые были замечены у границы республики. Об этом в своем Telegram-канале написал глава субъекта Сергей Меликов.

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В связи с объявленной угрозой политик призвал жителей республики соблюдать меры безопасности и избегать открытых участков. Он также посоветовал населению Дагестана сохранять спокойствие и не верить слухам, а получать информацию лишь из официальных источников.

Позже режим беспилотной опасности был отменен. По словам Меликова, оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Удомле в Тверской области фрагменты БПЛА попали в окно квартиры жилого дома.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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