Меликов: В Дагестане объявили угрозу атаки БПЛА
В Дагестане объявили режим воздушной угрозы из-за беспилотников, которые были замечены у границы республики. Об этом в своем Telegram-канале написал глава субъекта Сергей Меликов.
В связи с объявленной угрозой политик призвал жителей республики соблюдать меры безопасности и избегать открытых участков. Он также посоветовал населению Дагестана сохранять спокойствие и не верить слухам, а получать информацию лишь из официальных источников.
Позже режим беспилотной опасности был отменен. По словам Меликова, оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Удомле в Тверской области фрагменты БПЛА попали в окно квартиры жилого дома.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru