МО РФ: Украина трижды пыталась атаковать компрессорную станцию на Кубани
Украина пыталась три раза ударить беспилотниками по компрессорной станции на Кубани, обеспечивающей подачу газа по «Турецкому потоку», сообщили в Минобороны России.
Атака произошла в пятницу на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.
В российском оборонном ведомстве указали, что все беспилотники были уничтожены, компрессорная станция работает штатно. Целью атаки была остановка поставок газа в европейские страны.
В ведомстве напомнили, что ранее украинская сторона пытался дважды атаковать инфраструктуру РФ — 11 января станцию «Русская» и 17 февраля объект КТК в Кропоткинске, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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