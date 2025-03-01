МО РФ: Украина трижды пыталась атаковать компрессорную станцию на Кубани

Атака произошла в пятницу на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.

В российском оборонном ведомстве указали, что все беспилотники были уничтожены, компрессорная станция работает штатно. Целью атаки была остановка поставок газа в европейские страны.

В ведомстве напомнили, что ранее украинская сторона пытался дважды атаковать инфраструктуру РФ — 11 января станцию «Русская» и 17 февраля объект КТК в Кропоткинске, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

