Мексиканский президент назвал вакцину «Спутник V» успехом российской науки

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили российскую вакцину от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительство Мексики.

Мясников сравнил действие антител после выздоровления и вакцинации от COVID-19

«Президент Лопес Обрадор признал научные успехи, представленные разработкой в ​​России вакцины «Спутник V» - следует из сообщения. Путин и Лопес Обрадор также подтвердили общую заинтересованность в продвижении двусторонней экономической повестки дня.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет оценить эффективность вакцин от коронавируса.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:Владимир ПутинВакцинаМексика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры