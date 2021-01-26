Мексиканский президент назвал вакцину «Спутник V» успехом российской науки

«Президент Лопес Обрадор признал научные успехи, представленные разработкой в ​​России вакцины «Спутник V» - следует из сообщения. Путин и Лопес Обрадор также подтвердили общую заинтересованность в продвижении двусторонней экономической повестки дня.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет оценить эффективность вакцин от коронавируса.

