Мексиканский президент назвал вакцину «Спутник V» успехом российской науки
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и российский лидер Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны обсудили российскую вакцину от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительство Мексики.
«Президент Лопес Обрадор признал научные успехи, представленные разработкой в России вакцины «Спутник V» - следует из сообщения. Путин и Лопес Обрадор также подтвердили общую заинтересованность в продвижении двусторонней экономической повестки дня.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН рассказал, когда можно будет оценить эффективность вакцин от коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru