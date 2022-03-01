Мексика не присоединится к введению антироссийских санкций
Мексика не присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента страны Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
1 марта Япония заявила о введении рестрикций против России на фоне ситуации на Украине. Под санкции попали президент России Владимир Путин, министр обороны сраны Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что введенные санкции против России ударят по экономике Европы. Она отметила, что после двух лет пандемии коронавируса Европа надеялась заняться улучшением экономики и социальной сферы, но сейчас будет противостоять «российской агрессии».
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