Представитель Украины заявил о регистрации заявки страны о вступлении в Евросоюз

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз.

«Передал заявку Украины на членство в ЕС, подписанную президентом Зеленским, французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Коста», — написал Ченцов в Twitter.

Украинский представитель добавил, что обращение зарегистрировали и «процесс начался», пишет Ura.ru.

Президенты Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии уже выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС. Однако ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что вопроса о принятии страны в союз нет в текущей повестке лидеров ЕС, напоминает Газета.ру.

