Представитель Украины заявил о регистрации заявки страны о вступлении в Евросоюз
Заявка на вступление Украины в Евросоюз уже зарегистрирована. Об этом заявил представитель Киева в ЕС Всеволод Ченцов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз.
«Передал заявку Украины на членство в ЕС, подписанную президентом Зеленским, французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Коста», — написал Ченцов в Twitter.
Украинский представитель добавил, что обращение зарегистрировали и «процесс начался», пишет Ura.ru.
Президенты Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии уже выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС. Однако ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что вопроса о принятии страны в союз нет в текущей повестке лидеров ЕС, напоминает Газета.ру.
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