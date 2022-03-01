Представитель Украины заявил о регистрации заявки страны о вступлении в Евросоюз

Заявка на вступление Украины в Евросоюз уже зарегистрирована. Об этом заявил представитель Киева в ЕС Всеволод Ченцов.

Ряд стран Европы заявили, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз.

«Передал заявку Украины на членство в ЕС, подписанную президентом Зеленским, французскому постоянному представителю в ЕС Филиппу Леглиз-Коста», — написал Ченцов в Twitter.

Украинский представитель добавил, что обращение зарегистрировали и «процесс начался», пишет Ura.ru.

Президенты Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии уже выступили за скорейшее вступление Украины в ЕС. Однако ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что вопроса о принятии страны в союз нет в текущей повестке лидеров ЕС, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: pxhere.com
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