Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения принца Арчи
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения сына— принца Арчи. Информация об этом была опубликована на официальной странице Букингемского дворца в Twitter.
Сообщается, что накануне, 8 июня, в Лондоне состоялся пaрaд, который был посвящен «официaльному дню рождения королевы». Нa нем присутствовaлa Маркл, а также супруга герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон и герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз.
Уточняется, что герцогиня была одета в темно-синий наряд бренда Givenchy.
Ранее в беседе с НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина рассказала, что шансы ребенка принца Гарри примерить корону невелики.
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