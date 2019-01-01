Меган Маркл впервые вышла в свет после рождения принца Арчи

Сообщается, что накануне, 8 июня, в Лондоне состоялся пaрaд, который был посвящен «официaльному дню рождения королевы». Нa нем присутствовaлa Маркл, а также супруга герцога Кембриджского Уильяма Кейт Миддлтон и герцогиня Корнуольская Камилла Паркер-Боулз.

Уточняется, что герцогиня была одета в темно-синий наряд бренда Givenchy.

Ранее в беседе с НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина рассказала, что шансы ребенка принца Гарри примерить корону невелики.

