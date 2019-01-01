Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл показали миру своего новорождённого сына. Как отмечает РИА Новости, для этого они устроили малышу фотосессию в Виндзоре. В момент, когда пара показывала малыша общественности, он был завернут в белую шаль, когда.

Как напоминает RT, первенец пары родился рано утром 6 мая роды в Лондоне, в Portland Hospital. Эта клиника пользуется популярностью у многих знаменитостей. К примеру, там на свет появились дети Виктория Бекхэм, Джерри Холлиуэлл и супруги принца Эндрю Сары Фергюсон, отмечают Дни.ру.

Сын принца Гарри занял седьмое место в линии престолонаследия. После его появления на свет королева Великобритании Елизавета Вторая стала прабабушкой в восьмой раз. Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что покажут Елизавете II её нового правнука в самое ближайшее время.

Ранее в беседе с НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина рассказала, что шансы ребенка принца Гарри примерить корону невелики.

