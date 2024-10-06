СМИ: Трамп спрашивал у Путина, что тот думает об Украине

Бывший американский лидер Дональд Трамп на первой с президентом России Владимиром Путиным встрече, которая прошла в 2017 году, спрашивал, что он думает о военной помощи Киеву, сообщила The New York Times.

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В ходе общения президент США рассказал о планах поставлять оружие Киеву и спросил у Путина, что тут думает на этот счет. Российский лидер в ответ заявил, что этот шаг будет ошибкой. Трамп возражать не стал.

Встреча политиков прошла 7 июля 2017 года в городе Гамбург в Германии.

В сентябре 2024 года Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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