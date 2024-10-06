СМИ: Трамп спрашивал у Путина, что тот думает об Украине
Бывший американский лидер Дональд Трамп на первой с президентом России Владимиром Путиным встрече, которая прошла в 2017 году, спрашивал, что он думает о военной помощи Киеву, сообщила The New York Times.
В ходе общения президент США рассказал о планах поставлять оружие Киеву и спросил у Путина, что тут думает на этот счет. Российский лидер в ответ заявил, что этот шаг будет ошибкой. Трамп возражать не стал.
Встреча политиков прошла 7 июля 2017 года в городе Гамбург в Германии.
В сентябре 2024 года Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Токаев считает, что строительство надо доверить международному консорциуму
- СМИ: Трамп спрашивал у Путина, что тот думает об Украине
- СМИ: Киеву предложат шаги для вступления в НАТО
- Порчу и привороты хотят наказывать уголовно
- Автобус с футболистами «Ростова» попал в ДТП в Москве
- Дуров: В Telegram появились подарки
- СМИ: США послали Зеленского с его «планом победы» подальше
- В России за год снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей
- В Лас-Вегасе сносят легендарное казино Tropicana
- «Мисс Россия — 2024» стала 18-летняя уроженка Чувашии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru