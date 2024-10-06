СМИ: Трамп спрашивал у Путина, что тот думает об Украине

В ходе общения президент США рассказал о планах поставлять оружие Киеву и спросил у Путина, что тут думает на этот счет. Российский лидер в ответ заявил, что этот шаг будет ошибкой. Трамп возражать не стал.

Встреча политиков прошла 7 июля 2017 года в городе Гамбург в Германии.

В сентябре 2024 года Трамп заявил, что намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

