Трамп: Над США смеется весь мир
6 октября 202404:01
Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил на предвыборном митинге в Батлере о превращении страны в посмешище.
По словам политика, четыре года назад весь мир уважал Америку. «А теперь они смеются над нами. Мы не можем позволить такого», — указал Трамп.
На предвыборном мероприятии американский миллиардер Илон Маск вышел поддержать экс-президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru