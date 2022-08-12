Медведев: Зеленского ждет трибунал или вторые роли в комедиях

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, какое будущее ожидает президента Украины Владимира Зеленского.

Дмитрий Медведев провел в ЛНР совещание по безопасности

Накануне российский политик посетил Луганскую народную республику. Медведев встретился с главами республик Донбасса, а также провел совещание по основным мерам обеспечения безопасности в ЛНР и ДНР.

«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — заявил Медведев, отвечая на вопрос журналистки Наданы Фридрихсон о том, какой итог он видит для Зеленского.

Кроме того, зампред Совбеза отметил, что прибыл в Луганск, чтобы «лучше защитить жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Медведев
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