Медведев: Зеленского ждет трибунал или вторые роли в комедиях

Накануне российский политик посетил Луганскую народную республику. Медведев встретился с главами республик Донбасса, а также провел совещание по основным мерам обеспечения безопасности в ЛНР и ДНР.

«Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли», — заявил Медведев, отвечая на вопрос журналистки Наданы Фридрихсон о том, какой итог он видит для Зеленского.

Кроме того, зампред Совбеза отметил, что прибыл в Луганск, чтобы «лучше защитить жителей ЛНР, ДНР и других освобожденных территорий».

