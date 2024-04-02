Медведев заявил о превращении Украины в террористическое государство

Украина уже де-факто является террористическим государством, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Политик прокомментировал дискуссии о признании Украины террористическим государством на международном уровне. Медведев назвал обсуждение этого вопроса «вполне схоластическим».

«По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан», - констатировал зампред Совбеза.

На днях Москва потребовала от Киева арестовать главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В МИД РФ отметили, что он признал организацию подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрыл детали организации других терактов в Российской Федерации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:ТерроризмУкраинаДмитрий Медведев

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