Медведев заявил о превращении Украины в террористическое государство

Политик прокомментировал дискуссии о признании Украины террористическим государством на международном уровне. Медведев назвал обсуждение этого вопроса «вполне схоластическим».

«По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан», - констатировал зампред Совбеза.

На днях Москва потребовала от Киева арестовать главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В МИД РФ отметили, что он признал организацию подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрыл детали организации других терактов в Российской Федерации, передает «Радиоточка НСН».

