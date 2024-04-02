Медведев заявил о превращении Украины в террористическое государство
Украина уже де-факто является террористическим государством, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Политик прокомментировал дискуссии о признании Украины террористическим государством на международном уровне. Медведев назвал обсуждение этого вопроса «вполне схоластическим».
«По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан», - констатировал зампред Совбеза.
На днях Москва потребовала от Киева арестовать главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). В МИД РФ отметили, что он признал организацию подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрыл детали организации других терактов в Российской Федерации, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru