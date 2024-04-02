ФСБ пресекла ввоз с Украины 27 самодельных бомб, закамуфлированных в иконы

«Перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза», — указали в ведомстве.

Груз следовал в Россию через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Как отметили в ФСБ, специалисты извлекли 27 закамуфлированных в иконы СВУ, 70 кг изготовленной промышленным способом взрывчатки, 91 электродетонатор, части выстрела к РПГ-7.

Правоохранители задержали «лицо, причастное к совершению преступления». Расследуется уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатки группой лиц по предварительному сговору.

Ранее ФСБ заявила о пресечении деятельности трех граждан страны Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, напоминает «Свободная пресса».

