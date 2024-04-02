ФСБ пресекла ввоз с Украины 27 самодельных бомб, закамуфлированных в иконы
ФСБ и таможенники пресекли ввоз в Россию двадцати семи самодельных взрывных устройств, спрятанных в православные иконы, которые следовали в страну с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ.
«Перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза», — указали в ведомстве.
Груз следовал в Россию через Румынию, Венгрию, Словакию, Польшу, Литву и Латвию. Как отметили в ФСБ, специалисты извлекли 27 закамуфлированных в иконы СВУ, 70 кг изготовленной промышленным способом взрывчатки, 91 электродетонатор, части выстрела к РПГ-7.
Правоохранители задержали «лицо, причастное к совершению преступления». Расследуется уголовное дело о незаконном перемещении через границу взрывчатки группой лиц по предварительному сговору.
Ранее ФСБ заявила о пресечении деятельности трех граждан страны Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске
- ФСБ пресекла ввоз с Украины 27 самодельных бомб, закамуфлированных в иконы
- Музей Булгакова объявил конкурс на лучший рисунок кота Бегемота
- В Якутии умерла оперная певица Нина Чигирева
- Депутат Говырин предупредил дачников о штрафах за борщевик на участке
- Разработчик российского аналога Microsoft Office получил убыток в 2023 году
- СМИ: Трамп внес залог в $175 миллионов для обжалования приговора суда
- В офисе Зеленского объяснили, почему назначили Залужного послом
- Европарламент: ФРГ ежегодно расходует на украинских беженцев 20 млрд евро
- СМИ: Штрафы за недопуск газовщиков в дома увеличат до 2 млн рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru