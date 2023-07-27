Медведев заявил о параноидальных поисках инопланетян в США

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высмеял прошедшие на днях в США слушания о контактах с неопознанными летающими объектами.

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Политик назвал активность американских экспертов «параноидальными поисками».

Медведев сопроводил пост изображениями политиков - президентов США и Франции Джо Байдена и Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и других. Лидеров западных стран зампред Совбеза сравнил с рептилоидами.

Слушания о контактах с внеземными цивилизациями прошли в Конгрессе США. Бывший агент ЦРУ Дэвид Груш признал, что сотрудники ведомства и американские военные неоднократно сталкивались с НЛО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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