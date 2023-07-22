Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена про искусственный интеллект

Ранее Байден выступил в Белом доме с краткой речью и пошутил, что является «искусственным интеллектом».

«Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома ... становится ясно, что имел в виду "сонный Джо", говоря, что он искусственный интеллект», — написал Медведев.

Альбом группы Green Day под названием American Idiot вышел в 2004 году на лейбле Reprise Records. Пластинка была продана тиражом более 16 млн копий по всему миру и получила «Грэмми-2005» как лучший рок-альбом.

