Медведев обозначил будущую границу России и НАТО
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отношения России с Финляндией и Швецией следует пересмотреть, сообщает РИА Новости.
В видеозаявлении, которое было записано на фоне щита с упоминанием пограничного отряда города Сортавала (Карелия) и пограничного знака, он отметил, что такая необходимость возникла после решения этих стран вступить в НАТО.
«Совершенно очевидно, что в результате этого решения та самая известная линия Паасикиви - Кекконена, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру», - подчеркнул политик.
Медведев добавил, что теперь самая длинная граница, которая имеется у Карелии с Финляндией, становится границей России с НАТО.
Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Россия примет необходимые ответные меры в случае появления постоянных военных баз НАТО и размещения тяжёлых ударных наступательных вооружений в Финляндии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,6 млн+11 515 / сут.
Умерли
382 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+5 018 / сут.
- Ecolines увеличит число рейсов из Петербурга в Хельсинки
- Курс биткоина показал рост на 10%
- Reuters: Байден созвонился с Си Цзиньпином
- Медведев: Россия симметрично отреагирует на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
- Медведев обозначил будущую границу России и НАТО
- Минпромторг выступил против запрета на продажу электронных сигарет в России
- Режим ЧП продлили в Молдавии из-за ситуации на Украине
- В МИД Финляндии предложили аннулировать все выданные россиянам визы
- ЦСКА заключил контракт с чилийским футболистом Мендесом
- В Саратове суд снова ограничил доступ к браузеру Tor в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru