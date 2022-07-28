Медведев обозначил будущую границу России и НАТО

В видеозаявлении, которое было записано на фоне щита с упоминанием пограничного отряда города Сортавала (Карелия) и пограничного знака, он отметил, что такая необходимость возникла после решения этих стран вступить в НАТО.

«Совершенно очевидно, что в результате этого решения та самая известная линия Паасикиви - Кекконена, если говорить о Финляндии, да и отношения с нейтральной Швецией подлежат пересмотру», - подчеркнул политик.

Медведев добавил, что теперь самая длинная граница, которая имеется у Карелии с Финляндией, становится границей России с НАТО.

Ранее посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что Россия примет необходимые ответные меры в случае появления постоянных военных баз НАТО и размещения тяжёлых ударных наступательных вооружений в Финляндии.