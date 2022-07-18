Москва примет ответные меры при появлении баз НАТО в Финляндии

Россия примет необходимые ответные меры в случае появления постоянных военных баз НАТО и размещения тяжелых ударных наступательных вооружений в Финляндии. Об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат рассказал, что формальное вступление Финляндии в Североатлантический альянс не несет никакой угрозы России, отмечает телеканал «360».

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«Другое дело, если на территории Финляндии появится НАТОвская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности», — подчеркнул посол.

Кузнецов выразил надежду, что финские власти понимают, «что такое развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии».

Ранее власти финского города Лаппеенранта сообщили о том, что база НАТО может разместиться вблизи населенного пункта, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТОФинляндия
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