Москва примет ответные меры при появлении баз НАТО в Финляндии
Россия примет необходимые ответные меры в случае появления постоянных военных баз НАТО и размещения тяжелых ударных наступательных вооружений в Финляндии. Об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».
Дипломат рассказал, что формальное вступление Финляндии в Североатлантический альянс не несет никакой угрозы России, отмечает телеканал «360».
«Другое дело, если на территории Финляндии появится НАТОвская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности», — подчеркнул посол.
Кузнецов выразил надежду, что финские власти понимают, «что такое развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии».
Ранее власти финского города Лаппеенранта сообщили о том, что база НАТО может разместиться вблизи населенного пункта, напоминает «Свободная пресса».
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