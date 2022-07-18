Москва примет ответные меры при появлении баз НАТО в Финляндии

Россия примет необходимые ответные меры в случае появления постоянных военных баз НАТО и размещения тяжелых ударных наступательных вооружений в Финляндии. Об этом заявил посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат рассказал, что формальное вступление Финляндии в Североатлантический альянс не несет никакой угрозы России, отмечает телеканал «360».