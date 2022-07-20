Грета Тунберг выступила против членства Швеции в НАТО

Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила против вступления своей страны в НАТО.

Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

В соцсетях Тунберг опубликовала фото с плакатами, на которых в том числе содержался призыв «Нет НАТО!». Лозунги были провозглашены в рамках выставки под патронажем организации Fridays For Future (FFF) в Стокгольме.

Кроме того, активисты выступили в защиту «свободного Курдистана» на фоне требований президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о сотрудничестве Швеции и Финляндии борьбе с Рабочей партией Курдистана.

Главы МИД Швеции и Финляндии 5 июля подписали протоколы о вступлении в НАТО, напоминает Газета.ру. Половина государств Североатлантического альянса уже ратифицировала документы о присоединении скандинавских стран к блоку.

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ФОТО: РИА Новости / Шерри Парди
ТЕГИ:АктивистыГрета ТунбергНАТОШвеция
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