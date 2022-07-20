Грета Тунберг выступила против членства Швеции в НАТО
Шведская экоактивистка Грета Тунберг выступила против вступления своей страны в НАТО.
В соцсетях Тунберг опубликовала фото с плакатами, на которых в том числе содержался призыв «Нет НАТО!». Лозунги были провозглашены в рамках выставки под патронажем организации Fridays For Future (FFF) в Стокгольме.
Кроме того, активисты выступили в защиту «свободного Курдистана» на фоне требований президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о сотрудничестве Швеции и Финляндии борьбе с Рабочей партией Курдистана.
Главы МИД Швеции и Финляндии 5 июля подписали протоколы о вступлении в НАТО, напоминает Газета.ру. Половина государств Североатлантического альянса уже ратифицировала документы о присоединении скандинавских стран к блоку.
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