Медведев заявил о крахе однополярного мира
Однополярного мира больше не существует, сообщил экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев РИА «Новости».
По его словам, Соединенные Штаты больше не являются хозяевами Земли. Полностью интервью политика будет опубликовано 26 марта.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров перечислил страны, которые, по его мнению, «не станут плясать под дудку США». В список попали Китай, Индия, Бразилия и Мексика. При этом, по мнению министра, Россия не стала закрывать дверь перед Западом, она открыта к сотрудничеству.
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