Путин заявил об окончании эпохи выстраивания однополярного мира

Путин отметил, что эта эпоха, собственно, и не начиналась, - была попытка в этом направлении. По словам президента, такая монополия по сути противоречит «культурной, исторической многоликости нашей цивилизации».

Сегодня российский лидер выступил на Всемирном экономическом форуме, передает news.ru. Мероприятие с 25 по 27 января впервые проходит из-за пандемии коронавируса не в Давосе, а в формате онлайн.

