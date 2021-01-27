Путин заявил об окончании эпохи выстраивания однополярного мира

Президент РФ Владимир Путин заявил, что эпоха попытки выстраивания однополярного мира завершилась.

«Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, — эта эпоха завершилась», - сказал российский лидер во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

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Путин отметил, что эта эпоха, собственно, и не начиналась, - была попытка в этом направлении. По словам президента, такая монополия по сути противоречит «культурной, исторической многоликости нашей цивилизации».

Сегодня российский лидер выступил на Всемирном экономическом форуме, передает news.ru. Мероприятие с 25 по 27 января впервые проходит из-за пандемии коронавируса не в Давосе, а в формате онлайн.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Всемирный Экономический Форум В ДавосеВладимир Путин
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