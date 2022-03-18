Лавров перечислил страны, независимые от США
Глава МИД России Сергей Лавров перечислил страны, которые, по его мнению, «не станут плясать под дудку США». Об этом сообщает RT.
В список попали Китай, Индия, Бразилия и Мексика. При этом, по мнению министра, Россия не стала закрывать дверь перед Западом, она открыта к сотрудничеству.
Лавров также добавил, что США стремятся построить однополярный мир. Он предупредил об опасности создания «американской деревни» или «американского салуна», а не глобального мира, на котором настаивают в США.
Иран готов поддержать РФ и развивать сотрудничество в более интенсивном режиме. Об этом заявил в Москве министр нефти Исламской республики Джавад Оуджи, сообщает «Интерфакс».
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