Медведев заявил о готовности Москвы применить все виды оружия «в завсимости от угроз»

«Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», - предупредил Медведев в ответе на вопрос, вынудит ли Россию на переговоры с Украиной нанесение ударов по Крыму.

Медведев также напомнил предупреждение президента России Владимира Путина о том, что ответ России на агрессию по Крыму «может быть любым».

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что Россия не ограничивает себя в применении различных видов вооружений. По его словам, в зависимости от характера угроз Москва использует все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания».

«Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным», - заявил Медведев.

Как сообщала НСН, что еще прошлой осенью с подачи зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева обсуждается тема с применением ядерного оружия. Тогда он привел пример, когда Россия вправе его использовать.

