Медведев заявил, что Зеленскому не нужен мирный договор с Россией
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужен мирный договор с Россией, считает зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Для него мир – это конец. Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну», — подчеркнул Медведев.
По его словам, это подтверждают «разные шавки» вокруг украинского президента, заявляющие, что мирного договора не будет, пишет RT.
По мнению замглавы Совбеза, поэтому Зеленский продолжит «клянчить деньги и оружие у Запада», «имитировать заботу об украинцах», «плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан». Медведев считает, что у украинского президента нет «иного способа сохраниться в должности», отмечает Ura.ru.
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