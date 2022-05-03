Медведев заявил, что Зеленскому не нужен мирный договор с Россией

«Для него мир – это конец. Либо быстрый – от нацистов, которые повесят его "на гiлляку" за сговор с москалями. Либо более медленный – от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну», — подчеркнул Медведев.

По его словам, это подтверждают «разные шавки» вокруг украинского президента, заявляющие, что мирного договора не будет, пишет RT.

По мнению замглавы Совбеза, поэтому Зеленский продолжит «клянчить деньги и оружие у Запада», «имитировать заботу об украинцах», «плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан». Медведев считает, что у украинского президента нет «иного способа сохраниться в должности», отмечает Ura.ru.

