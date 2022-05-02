Медведев: Украина бесцеремонно садится на шею Европе

«Украина все более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам. <...> Понятно, что всегда мало оружия, наемников и денег. Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира», — отметил Медведев.

При этом политик добавил, что Киев «пока еще побаивается» вести себя подобным образом по отношению к США.

