Медведев: Украина бесцеремонно садится на шею Европе
Украина все более бесцеремонно «садится прямо на шею» свои спонсорам в Европе, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Об этмо политик написал в своем Telegram-канале.
«Украина все более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам. <...> Понятно, что всегда мало оружия, наемников и денег. Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира», — отметил Медведев.
При этом политик добавил, что Киев «пока еще побаивается» вести себя подобным образом по отношению к США.
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