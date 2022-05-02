Медведев: Украина бесцеремонно садится на шею Европе

Украина все более бесцеремонно «садится прямо на шею» свои спонсорам в Европе, считает зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Об этмо политик написал в своем Telegram-канале.

Володин назвал преступниками глав государств, поставляющих оружие Украине

«Украина все более бесцеремонно садится своим раскормленным западным ленд-лизом телом прямо на шею европейским спонсорам. <...> Понятно, что всегда мало оружия, наемников и денег. Жадные европейские лидеры не хотят раскошеливаться, как надо. Не ценят Незалежную, которая стоит на переднем крае борьбы с тиранией русского мира», — отметил Медведев.

При этом политик добавил, что Киев «пока еще побаивается» вести себя подобным образом по отношению к США.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры